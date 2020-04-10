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Güncel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

AA10 Nisan 2020 Cuma 15:07 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 15:07
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Valilikten yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında Bozüyük İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kaymakam Hasan Yaman başkanlığında bir araya geldiği belirtildi.

Ormangüzle köyünün, pozitif bir vakanın olması ve temaslı sayısının çokluğu nedeniyle karantinaya alınması kararı verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Kurul kararıyla köyün, bugünden itibaren 24 Nisan da dahil olmak üzere, giriş çıkışları izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

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