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Güncel

Bilecik'te 10 evde karantina uygulaması başlatıldı

Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy köyünde 10 ev Kovid-19 önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

AA17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:36 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:36
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Valilikten yapılan açıklamada, il dışındaki akrabalarını ziyaret ettikten sonra köye dönen bir kişinin, yüksek ateş şikayetiyle Bilecik Devlet Hastanesine başvurduğu bildirildi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan hastayla temaslı kişilerin yaşadığı 10 evde karantina başlatıldığı duyurulan açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen köyde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

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