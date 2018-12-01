Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bilecik'te aç kalan çakallar şehre indi

Bilecik'te şehir merkezine inen çakallar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Edebali Konutları yakınında bulunan ormanlık alandan aç kalan çakallar şehre girdi. Toplam 6 çakal grubu, bir vatandaşın cep telefonu tarafından fotoğraflandı.
 
Yola çıkan çakallar araç ve insanların olması nedeniyle geldiği yoldan geri döndüler.
 
 Öte yandan aynı bölgede bulunan Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları, aç kalan tilki, çakal ve diğer hayvanların yiyecek aramaları için şehre inmeleri muhtemel bölgedeki ormanlık alana yiyecek bırakıyor.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Kendi Gök Kubbemiz´in galası yapıldı

´Kendi Gök Kubbemiz´in galası yapıldı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri

Unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri

İş göremezlik geliri almakta iken ölenlerin eş ve çocuklarına aylık bağlanacak

İş göremezlik geliri almakta iken ölenlerin eş ve çocuklarına aylık bağlanacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA