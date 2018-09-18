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Bilecik’te beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 28 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

  • IHA
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Edinilen bilgiye göre, kaza saat 16.30 sıralarında Bilecik-Sakarya karayolu İçmeler mevkiinde meydana geldi. Bilecik’ten yüklediği çimentoyu Sakarya'ya götüren Harun Üker (28) yönetimindeki 54 LL 752 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle mikser şarampole devrilirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Sıkıştığı yerden AFAD ekipleri tarafından güçlükle çıkarılan sürücü Ülker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ülker'in cenazesi ambulansla Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ülker’in cenazesi buradan Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
 
Bariyerleri aşarak yol kenarındaki şarampole devrilen beton mikseri, olay yerine çağrılan çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kısa süreliğine kapatılan yol tekrar trafiğe açılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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