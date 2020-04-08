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Bilecik'te bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 09:20 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 09:20
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Valilikten yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında Bozüyük ilçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Hasan Yaman başkanlığında bir araya geldiği belirtildi.

İlçenin Akpınar Mahallesi'nde birden fazla pozitif vakanın olması sebebiyle karantina uygulanmasının uygun bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahallede birden fazla pozitif vakanın olması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeniyle Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Bozüyük ilçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 7 Nisan tarihi ile 21 Nisan tarihi dahil olmak üzere giriş-çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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