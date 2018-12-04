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Bilecik'te kaçak silah imalathanesine baskın yapıldı

Bilecik'te emniyet güçlerinin kaçak silah imalatı ve ticareti yapan bir şahsın deposuna yaptıkları baskında çok sayıda materyal ele geçirildi.

  • İHA
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Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince silah ticareti yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir depoya yapılan baskında A.K. (70) isimli şahıs yakalandı.
 
Şahsa ait depoda yapılan aramalarda 6 adet tabanca iskeleti, 5 adet tabanca horoz tertibatı, 5 adet tabanca üst kapağı, 15 adet yiv-set açılmaya çalışılmış metal parçası, 15 adet tabanca namlusu şekil verilmeye çalışılmış metal parçası, 9 adet tabanca şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü şekli verilmiş metal parçası, 5 adet torna yapılmış toplu tabanca şarjörü, 99 adet uç kısmı değiştirilmiş fişek, 3 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği, 4 adet av fişeği, 5 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 6 adet boş kovan, 1 adet torna makinesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak A.K. hakkında 6136 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.
 

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