İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2022 Cumartesi / 28 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,2563
  • EURO
    15,1316
  • ALTIN
    779.667
  • BIST100
    1857.65
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bilecik'te tabancayla kafasından vurulan kişi öldü
Güncel

Bilecik'te tabancayla kafasından vurulan kişi öldü

Bilecik'te, evde çıkan tartışmada tabancayla kafasından vurulan kişi hayatını kaybetti.

AA1 Ocak 2022 Cumartesi 13:48 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 13:51
ABONE OL

İstiklal Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki dairede biri kadın 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada çevredekiler, evden silah sesleri gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evdekilerin kapıyı açmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye merdiveniyle balkondan eve girerek kafasından tabancayla vurulan bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören polis, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı.

Eve gelen sağlık ekipleri, tabancayla kafasından vurulan Hüseyin Kemik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, evde bulunan şüpheliler Cansu K. ile isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kemik'in cesedi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Biri kadın 3 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.