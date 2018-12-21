Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap evde hasar oluştu

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevreye sıçramadan söndürdü.

Yangında ev oturulamaz hale gelirken Pazaryeri Kaymakam Vekili Kadir Kurt ile Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ifade eden Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak ev sahibinin yanında olacaklarını söyledi.

Yalçın, yangında herhangi bir can kaybının olmadığını belirterek, "Ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle yangın etrafa sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Kaymakamlık ve Belediye olarak hemşehrimizin yanındayız. Gereken yapılacaktır. Allah beterinden saklasın. Aileye geçmiş olsun." dedi.