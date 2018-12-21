Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap evde hasar oluştu

Alınan bilgiye göre, Pazaryeri ilçesi Yeni Mahalle Doruk Harmanlar Sokak'ta Orhan Kenar'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevreye sıçramadan söndürdü.

Yangında ev oturulamaz hale gelirken Pazaryeri Kaymakam Vekili Kadir Kurt ile Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ifade eden Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak ev sahibinin yanında olacaklarını söyledi.

Yalçın, yangında herhangi bir can kaybının olmadığını belirterek, "Ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle yangın etrafa sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Kaymakamlık ve Belediye olarak hemşehrimizin yanındayız. Gereken yapılacaktır. Allah beterinden saklasın. Aileye geçmiş olsun." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Oğlunun arabasına bindiğine pişman olan kadın

Oğlunun arabasına bindiğine pişman olan kadın

21 Aralık kış gündönümü (kış ekinoksu) nedir ne olur son dakika 21 aralık en uzun gece kaç saat

21 Aralık kış gündönümü (kış ekinoksu) nedir ne olur son dakika 21 aralık en uzun gece kaç saat

Göbek eriten baharatlar

Göbek eriten baharatlar

Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA