Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bilet alamayan Kolombiyalı dansçılar havalimanında bekliyor

Geçen yaz çalışmak için Türkiye'ye gelen Kolombiyalı dans grubunun yedi üyesi, uçak bileti için gerekli parası olmadığı için 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çalışmak için geçen yaz Türkiye'ye gelen Kolombiyalı dans grubunun 7 üyesi, uçak bileti alacak parası olmadığı için 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda kalıyor.
 
Altı ay önce bir otelde çalışmak için turizm acenteleri aracılığıyla Antalya'ya gelen 12 kişilik grup, işverenle yaşadıkları anlaşmazlık gerekçesiyle işi bıraktı.
 
Kış sezonunda işsiz kalmalarının ardından önceki hafta memleketlerine gitmek için havalimanına gelen gruptaki 5 dansçı, kendi imkanlarıyla bilet alıp ülkelerine döndü. Bilet alamayan diğer yedi dansçı ise Atatürk Havalimanı Gidiş Terminali'nde kalmaya başladı.
 
Koltuk ve zemine serilen karton üzerinde uyuyan Kolombiyalı dansçıların ihtiyaçları havalimanı çalışanları tarafından karşılandığı, bilet ücretini toplamak için girişimlerde bulunulduğu öğrenildi.
 
Kolombiya'nın konsolosluk yetkililerine durumlarını bildiren dansçılar, memleketlerine döneceği günü bekl

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Arabasına binen annesinin aklını başından aldı

Arabasına binen annesinin aklını başından aldı

21 Aralık kış gündönümü (kış ekinoksu) nedir ne olur son dakika 21 aralık en uzun gece kaç saat

21 Aralık kış gündönümü (kış ekinoksu) nedir ne olur son dakika 21 aralık en uzun gece kaç saat

Sporda 2018 yılı böyle geçti

Sporda 2018 yılı böyle geçti

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA