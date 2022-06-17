Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki nokta operasyonları devam ediyor. MİT Suriye'nin kuzeyinden Irak'a geçişlerin sağlandığı ikmal yolu üzerinde yer alan Sincar'da başarılı bir operasyona imza attı. Terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ'li teröristler Sinun kasabasında örgüte ait sözde Şengal Demokratik Özerk Meclisi adını verdikleri binada toplantı için bir araya geldi. Bilgiyi alan MİT harekete geçti.

KORDİNATLAR TESPİT EDİLDİ

MİT'in sinyal bilgileri üzerine binanın önce uydu üzerinden koordinatları çıkarıldı, ardından sahadaki yerel istihbarat ağına da bu binanın konumu ve bilgileri teyit ettirildi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Terör örgütü PKK'ya Suriye ve Irak'a lojistik ve insan aktarımının yapıldığı netlik kazanan binaya SİHA'yla 5 dakika arayla iki nokta operasyon yapıldı. İki güdümlü mühimmatla bina tam isabetle vurulurken, çıkan yangın ve oluşan hasar nedeniyle ikisi sorumlu düzeyde 6 terörist öldürüldü. 10 teröristin de ağır yaralı olarak Musul'daki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

HALKTAN ÖRGÜTE TEPKİ

Bombalama sonrasında Ezidilerden oluşan yerel halkın terör örgütü PKK'ya pazartesi gününe kadar ilçeyi derhal terk etmeleri yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi. Bu arada hedef alınan teröristlerin toplantı yaptığı binada ölenlerin Sincar'daki yerel ve sivil halktan olmadığı, bazılarının terör örgütü PKK saflarında faaliyet yürüten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları için kimlikleri açığa çıkmasın diye cenazelerin apar topar Sincar dışına çıkarılarak defnedildiği bildirildi.

KANDİL'DEN GELMİŞ

İstihbarat birimlerinin tespitlerine göre, toplantı için biri Suriye'deki YPG'den diğeri Kandil'den olmak üzere iki üst düzey yöneticinin Sincar'daki toplantı binasına geldiği belirlendi.