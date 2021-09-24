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''Bilgileri olmadan tek bir silah bile ateşlenmezdi!'' Türkiye, teorilerini yerle bir etti

Türkiye'nin kararlığı sayesinde Azerbaycan lehine şekillenen Karabağ savaşı 'Rusya'nın bilgisi olmadan Kafkasya'da tek bir silah bile ateşlenmez' teorisini başarısızlığa uğrattı.

star.com.tr24 Eylül 2021 Cuma 13:32 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 13:36
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Moskova Devlet Enstitüsü Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü (IMR) Direktörü Nikolay Silaev, Dağlık Karabağ savaşının Rusya'nın prestijine zarar verdiğini ifade etti.

KARABAĞ ZAFERİ RUSYA TEORİSİNİ BAŞARISIZLIĞA UĞRATTI

Silaev, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekle Ermenistan'ın mağlup olmasının Rusya'nın bölgedeki etkisini önemli ölçüde zayıflattığını söyledi.

Türkiye'nin kararlığı bölgede güçlü bir statü kazanmasına yol açtığını belirten Silaev, "Kremlin'in bilgisi olmadan Kafkasya'da tek bir silah bile ateşlenmez teorisi Karabağ savaşıyla başarısız oldu" yorumunda bulundu.

Silaev, "Bu durum Kafkasya'da Rusya'nın prestijini ciddi şekilde etkiledi. Rusya, prestijini geri kazanmak için Karadeniz ve Hazar Denizi'nde geniş çaplı askeri tatbikatlar düzenlemek zorunda kaldı" dedi.

star.com.tr

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