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Bilim insanından koronavirüs itirafı: Tamamen yok etmek imkansız

İskoçya Glasgow Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanı Prof.David Robertson, yeni tip koronavirüsü tamamen yok etmenin nerdeyse imkansız olduğunu açıkladı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 08:20 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 08:22
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile ilgili İskoçyalı bilim insanından korkutan bir açıklama geldi. İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Prof.David Robertson, yüz binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsü yok etmenin neredeyse imkansız olduğunu açıkladı.

Lordlar Kamarası Bilim ve Teknoloji Komitesi'nde konuşan Robertson, açıklamasında "Bu virüs asemptomatik ila hafif semptomları olan birçok insana neredeyse kontrol edilemez şekilde bulaşıyor. Hastalığı tamamen ortadan kaldırmamız mümkün olmayabilir." ifadelerini kullandı.

Robertson, kısa zaman içerisinde vaka sayılarında ikinci bir artış olabileceğinden endişe ettiğini söyleyerek koronavirüsün insan popülasyonuna yerleşeceğini ve birkaç yıl içerisinde grip gibi sıradan bir enfeksiyona dönüşeceğini belirtti.

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