16 Nisan 2020 Perşembe 12:23 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 12:32

İngiliz Independent gazetesi, Kanada'da yapılan bir bilimsel çalışmaya göre koronavirüs salgınını yarasa yiyen sokak köpekleri başlatmış olabileceğini yazdı. Bulguları reddeden diğer araştırmacılarsa köpek sahiplerinin endişelenmesine gerek olmadığını belirtiyor. Cambridge Üniversitesi Profesörü James Wood ise koronavirüsün sokak köpekleri üzerinden evrim geçirdiğini destekleyen herhangi bir bilimsel bulgunun bulunmadığı bilgisinin de altını çiziyor.

Bilim insanları, Covid-19'a neden olan koronavirüsün, yarasalardan kaynaklandığını ve başka bir hayvan aracılığıyla insanlara bulaştığına inanıyor.

Yılanlar ve pangolinlerin aracılık yaptığı iddia edilen virüsün, insanlara Çin’in Wuhan kentindeki canlı hayvan pazarında bulaştığı sıkça dile getirilen iddialar arasında.

Konu ile ilgili yeni bir iddia geldi. İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, yarasa yiyen sokak köpekleri koronavirüs salgınını başlattı.

Kanada’nın Ottova Üniversitesi'nin biyoloji bölümünde öğretim üyeliği yapan Xuhua Xia’nın araştırmasına göre yılanlarda ve pangolinlerde tecrit edilen virüs tuşlarıyla SARS-CoV-2 arasındaki ayrışmanın çok fazla olması, bu hayvanların hastalığın yarasalardan insanlara geçişindeki kayıp halka olamayacağı anlamına geliyor.

Xuhua Xia’ya göre bugün on binlerce insanın hayatına mal olan koronavirüsün yarasaları yiyen sokak köpeklerinin bağırsaklarında hızla evrilmiş olabileceğini ileri sürdü.

"KÖPEK SAHİPLERİNİN ENDİŞELENMESİNE GEREK YOK"

Kanada'da yapılan bu araştırmanın bulgularını reddeden pek çok araştırmacı ise köpek sahiplerinin endişelenmesine gerek olmadığını belirtiyor.

İDDİA BİLİM DÜNYASINDAN TEPKİ ÇEKTİ



Xia’nın iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten Cambridge Üniversitesi Profesörü James Wood "Bu araştırmayı yapan kişi eldeki veriler ile nasıl böyle bir sonuca ulaşabilmiş gerçekten şaşkınlık verici" dedi.

Wood koronavirüsün sokak köpekleri üzerinden evrim geçirdiğini destekleyen herhangi bir bilimsel bulgunun bulunmadığı bilgisinin de altını çizdi. (NTV)