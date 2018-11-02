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Bilim insanları balinaları uzaydan sayıyor

British Antarctic Survey (BAS) araştırmacıları mevcut en yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini kullanarak uzaydan balina saymanın uygulanabilir bir yol olduğunu kanıtladılar.

  • DHA
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Görüntü, 620 kilometre yüksekten bile alındığında farklı türlerin ayırt edici özelliklerini yakalayacak kadar yüksek çözünürlükte.
 
BAS´ın bu yeni yaklaşımı Amerikan şirketi DigitalGlobe tarafından işletilen WorldView-3 uzay aracından görüntü almaya dayanıyor. WorldView-3, dünyanın yüzeyindeki 31 santimetreye kadar küçük nesneleri bile algılayabiliyor.
 
Hem Cambridge Üniversitesi hem de BAS´ta çalışan Hannah Cubaynes, "Uyduların mekânsal çözünürlükleri o kadar çok gelişti ki ilk kez balinaların palet ve kuyrukları gibi gerçekten ayırt edici olan özelliklerini görebildik" dedi.
 
En önemlisi de ekip farklı hayvanlarla ilişkilendirilmiş vücut şekillerini ayırt ederek uydu-tanımlamasının uygulanabilir bir yöntem olduğunu kanıtladı.
 
BAS´ın balina uzmanı Dr.Jennifer Jackson "balinaları, uçak ve botlarla takip etmenin maliyeti ve zorluğu olmadan araştırabilmek tamamen ezber bozan bir yöntem. Balinalar ekosistem sağlının önemli bir göstergesidir ve onlar hakkında uydu görüntüleri aracılığıyla büyük ölçeklerde veri toplayabilmek, okyanusların durumu hakkında daha genel bilgiler edinmemizi sağlayabilir ve bu da denizlerin korunması için önem arz eder" dedi. (Fotoğraflı)

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