İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2024 Salı / 17 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9865
  • EURO
    36,1727
  • ALTIN
    2541.9
  • BIST100
    11172.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bilim insanlarına saldırı girişimi! Polis anında müdahale etti
Güncel

Bilim insanlarına saldırı girişimi! Polis anında müdahale etti

İnönü Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan ve hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren akademisyen çifte yönelik saldırı girişimi polis tarafından engellendi.

IHA22 Temmuz 2024 Pazartesi 23:45 - Güncelleme:
Bilim insanlarına saldırı girişimi! Polis anında müdahale etti
ABONE OL

Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesinde görev yapan akademisyen çifti trafikte araçlarına çarparak durdurmaya zorlayan, daha sonra ise saldırmaya çalışan 4 kişiden 2'si polis ekiplerinin özverili çalışması sonucu yakalandı. Olay, Yeşilyurt ilçesi Yakınca mevkiinde meydana geldi.

POLİS OLAYA ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Edinilen bilgilere göre, bölgede özel araçları ile seyahat eden Kimya Mühendisi Doktor Yeliz Toptaş ile İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş'ın aracına aynı yöne ilerleyen bir otomobil çarparak çifti durmaya zorladı. Çarpma sonrası akademisyen çifte araçlarını sağa çekmelerini belirten 4 kişi, durdurdukları çiftin üzerine yürüdü. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan polis ekipleri hızla duruma müdahale etti. Zanlılardan 2'si olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olaya müdahale eden trafik ekibi, diğer 2 zanlının kimlik kontrolünü yapmak istedi.

ARAÇLARINA BİNİP KAÇTILAR

Ekiplerin kimlik talebi sonrası araçlarına binerek kaçan zanlıların görüntüleri araç kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin 1 saatlik ısrarlı takibi sonrasında Doğanşehir ilçesi sınırlarında yakalanan 2 zanlıdan birinin çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu ve arandığı belirlenirken, diğer zanlının ise görevinden ihraç edilen eski bir asker olduğu tespit edildi.

Akademisyen çift polis merkezine giderek zanlılar hakkında şikayetçi olurken, çok sayıda sabıka kaydı ve aranması bulunan şahıs tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.