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Bilim insanlarından gizemli duyuru: Bugün açıklanıyor!

Avrupa Güney Gözlemevi yaptığı bir basın duyurusunda, 10 Nisan'da çığır açacak bir duyuru yapacaklarını açıkladı.

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Bilim insanları, bugün TSİ 16.00'da tüm dünyada eşzamanlı yapılacak basın toplantılarıyla önemli bir duyuru yapacaklarını açıkladı. 
 
Avrupa Güney Gözlemevi duyurunun Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope-EHT) tarafından elde edilen ilk sonuçlarla ilgili olduğunu belirtti. 
 
UZAYLA İLGİLİ HANGİ GİZEMLİ BİLGİ AÇIKLANACAK?
 
Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da ilk kez bir kara deliğin fotoğrafının kamuoyuyla paylaşılacağı tahmin ediliyor. 
 
Bilim insanları 2017 yılında 'Proje EHT' isimli proje kapsamında galaksinin merkezi Sagittarius A*'da bulunduğu belirtilen süper kütleli kara deliğin görüntülenmesi amacıyla küresel bir teleskop çalıştırmıştı.

Kadın motosikletli beton mikseri altında kaldı

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