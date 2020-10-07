İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ekim 2020 Çarşamba / 19 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8812
  • EURO
    9,2771
  • ALTIN
    478.114
  • BIST100
    1152.41
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması! Üretim aşamasına geçildi
Güncel

Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması! Üretim aşamasına geçildi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, yerli aşı çalışmalarındaki son durum değerlendirildi. Hayvan deneyleri tamamlanan ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği açıklandı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 21:22 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 21:44
ABONE OL

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanarak, salgınla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin dünyayla eş zamanlı şekilde yürüttüğü aşı geliştirme çalışmaları ve insan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşama ele alındı. Araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşıda izlenecek aşamalar değerlendirildi.

İlk aşı için üretim aşamasına geçildi

Hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları için GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği diğer 4 aday için üretimin de yakın olduğu görüşü netlik kazandı.

TÜİK ile işbirliği içinde yürütülen “Toplumsal Bağışıklık ve İnsidans (Görülme Sıklığı) Taraması” çalışmasının tekrarlanarak, antikor seviyesi ölçümüyle bağışıklığın tespiti, PCR testi ile aktif vaka oranının yeniden değerlendirilmesi konusu toplantının diğer bir gündem maddesi olarak ele alındı.

Test sayısı artırılacak

Testlerin yaygınlaştırılarak, temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da arttırılması yönünde görüş birliğine varıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.