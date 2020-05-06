İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1657
  • EURO
    7,7497
  • ALTIN
    391.402
  • BIST100
    98638.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca 17:00'de açıklama yapacak
Güncel

Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca 17:00'de açıklama yapacak

Sağlık Bakanlığı 17:00'de açıklama yapacak

06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:09 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:13
ABONE OL

1988 yılında keşfedildi: Yok olma riskine karşı klonlanıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.