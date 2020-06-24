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Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor

Sağlık Bakanı Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

24 Haziran 2020 Çarşamba 19:46 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 20:02
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Bakan Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz."

Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz."

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir."

Sağlık Bakanı Koca: "Mevcut şartlarda büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlar, virüse karşı halen risk grubundadır."

Koca: "(Kovid-19) Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıt yoktur."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sıcak yaz günlerindeyiz. Mevsim en rahat, en iç açıcı giysileri gerektiriyor. Maske hepimize zorluk yaşatıyor ama lütfen sıcaklara yenilmeyelim."

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