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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Sadece riskli kişiler hastanede yatmalı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap koronavirüs salgınıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Azap, 'Hafif seyirli vakalar evde izole olmalı. Sadece durumu ağır ve riskli olanlar hastanede tedavi edilmeli.' ifadelerini kullandı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 09:23 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 09:23
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda “Olası veya Kesin Kovid-19 Vakalarının Evde Bakımı” uyarılarını içeren broşür hazırladı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, olası veya hafif seyirli koronavirüs vakalarının evde tedavi edilmesinin bilimsel olarak doğru bir konu olduğunu belirtti. Azap, “Bu hastaların hastanede yatırılması doğru değil. Eve gönderdiğimiz kişilerin ise mutlaka izolasyon altında olması gerekiyor. Evde aynı ortak kullanım alanlarında mutlaka maske takılmalı. Ev ve el temizliğine dikkat edilecek.

YAŞLILARLA KALMAYIN

Evde olası bir bulaş durumunda hastalığın ağır seyredeceği birilerinin de olmaması gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi durumunda bu kişileri evde takip etmek mümkündür” dedi. Akşam'ın haberine göre, Prof. Dr. Azap, hastanede tedavi kriterlerine ilişkin de şu bilgileri verdi: “Hastanede bağışıklık sistemi baskılanmış ve ağır pnömonisi olan kişiler yatıyor. Hastalığın ağır seyrettiğini gösteren laboratuvar değerlerine bakıyoruz. Bunlar varsa hastalar bu koşulda eve gitmez.”

HASTA YAKINLARI NELERE DİKKAT ETMELİ?

• Eve ziyaretçi kabul etmeyin.

• Hastanın ilaçlarını düzenli olarak kullanmasını sağlayın.

• Hastanın durumunda kötüleşme 112’yi arayın.

• Hastanın düzenli beslenmesini sağlayın.

• Hastayı ayrı odada tutun.

•Aynı odada maske takın, çıkınca çöpe atın.

• Mümkünse hastaya ayrı tuvalet ve banyo kullandırın.

• Hastanın dokunduğu yerleri sulandırılmış çamaşır suyuyla dezenfekte edin.

• Temizlik sırasında eldiven ve maske kullanın.

• Hasta yakını olarak kendi sağlık durumunuzu takip edin.

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