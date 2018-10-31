Bilim Seyyahları Balkanlar’da yolculuğuna devam ediyor

Mestanlı İlahiyat Lisesi işbirliği ile gerçekleştirilen bilim festivali etkinliği şehir merkezinde çok sayıda ziyaretçenin katılımıyla gerçekleşti. Fizikten Kimyaya, Biyolojiden Matematiğe, Robotikten Mimarlığa uzanan geniş bir alanda deney gösterilerinin ve atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği etkinlikte katılımcılar bilimin eğlenceli dünyasıyla tanıştı.

Bulgaristan’ı da rotasına ekleyen Bilim Seyyahları projesi böylece dokuz farklı ülkede gerçekleştirilmiş oldu. Gittiği ülkelerde gerçekleştirilen etkinliklerle katılımcıların beğenisini toplayan proje artık Türkiye’nin en büyük Uluslarsası eğitim projelerinden biri haline geldi.

Proje kapsamında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden 47 kişilik öğrenci ekibi ile Mestanlı İlahiyat Lisesinden 60 kişilik öğrenci ekibinin birlikte hazırladığı deneyler ve atölye çalışmaları şehir merkezinde kurulan festival alanında katılımcılarla buluştu. Öncesinde İstanbul’da hazırlık çalışmaları kapsamında eğitimlere katılan Mestanlı İlahiyat Lisesi’nin öğrencileri şimdi büyük bir bilim festivaline ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam programın açılış konuşmasında, projenin çok boyutlu olduğunu ve farklı kitlelerin farklı kazanımlar elde etmesine zemin hazırladığını söyledi. Tekçam sözlerine şöyle devam etti; Proje kapsamında eğitim işbirlikleri kurulurken, bu süreçte iki farklı ülkenin öğrencileri bir araya gelerek akademik ve kültürel alanda etkileşimde bulunuyor. Etkinliklerde uygulanacak atölye ve deneyleri hazırlarken yoğun bir çalışma süreci geçiren öğrenciler eğitim sürecinde elde ettiği bilgilerini yapılan bilim festivalleri ile toplumun tüm kesimiyle paylaşma fırsatı yakalıyor. Bu süreç kalıcı öğrenmeyi sağlarken öğrencilerin fen bilimleri alanında kendilerini geliştirmesine ve özgüven kazanmalarına büyük katkı sağlıyor. Dahası geçtiğimiz günlerde Şumlu’da bugün ise Mestanlı’da olduğu gibi halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen bu etkinlikler toplumun temel bilimlere olan ilgisini arttırmasının yanında, gençlerin bilimin sırlarlarını keşfetmelerini sağlıyor. Bilim Seyyahları projesi ile kurulan eğitim işbirliklerinin devam edeceğini vurgulayan Tekçam, bir sonraki duraklarının 03 Kasım 2018’de Yunanistan-Gümülcine olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.