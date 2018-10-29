Bilim Seyyahları ikinci kez Balkanlar’da

Bilim Seyyahları adıyla farklı üklelerde gerçekleştirilen Bilim Festivalleri kapsamında fizik, kimya ve biyoloji stantlarında deneyler ve bilim gösterileri yapılırken, teknoloji, mimarlık, matematik, uçak, arkeoloji ve akıl oyunları atölyelerinde bir çok etkinliğe yer veriliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenen Bilim Seyyahları Balkanlar projesi 2017 yılında Kosova ve Karadağ’da gerçekleştirilmişti. YTB tarafından ikinci kez desteklenmesine karar verilen proje kapsamında bu defa Bulgaristan ve Yunanistan’da Bilim Festivalleri düzenleniyor. Bulgaristan’da Şumlu ve Mestanlı’da, Yunanistan’da ise Gümülcine’de gerçekleştirilmek üzere hazırlanan projenin Şumlu kısmı 28 Ekim 2018’de tamamlandı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen Bilim Seyyahları Şumlu programının açılışında konuşan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam; bilim festivali projesini birçok ülkede gençleri motive etmek ve toplumun temel bilimlere olan ilgisini arttırmak amacıyla uzun yıllardan beri gerçekleştirdiklerini ifade etti. Geleceğin inşası için bu tarz etkinliklerin gümüzde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Tekçam, Bilim Seyyahları projesi ile gençlere bilimi sevdirmeyi amaçladıklarını ve temel bilimler hakkında farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Proje, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin koordinatörlüğüne, Bulgaristan’da İlahiyat Liseleri ile Yunanistan’da ise Celal Bayar Lisesi ile yapılan işbirliği kapsamında halka açık bir etkinlik olarak gerçekleştiriliyor. Bu bakımından Türkiye’deki karşılığı İmam Hatip Lisesi olan, Balkanlar coğrafyasında Medrese veya İlahiyat Lisesi olarak tanımlanan okulları için ayrı bir önem taşıyor.

Haklın tüm kesimine açık olarak gerçekleştirilen Bilim Festivalleri Medreselerin ve İlahiyat Liselerinin toplum tarafından daha iyi anlaşılmasına katkı sağlarken bu okullarda eğitim gören öğrencilerin özgüvenlerini de destekliyor. Diğer taraftan projede gerçekleştirilen etkinlikler öncesinde İstanbul’da başlayan ve etkinliğin gerçekleştirildiği bölgelerde devam eden hazırlık çalışmaları, görev alan öğrenciler için önemli bir eğitim sürecine dönüşüyor.

Bilim Seyyahları’nın bir sonraki durağı 30 Ekim 2018’de Bulgaristan Mestanlı olacak. Daha sonra 3 Kasım 2018’de Yunanistan-Gümülcine’de gerçekleştirilecek etkinliğin ardından bir serüven daha tamamlanmış olacak. Bu keyifli bilim yolculuğu devam edecek gibi görünüyor…