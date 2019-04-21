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Bilim seyyahları üçüncü kez Balkanlarda!

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından gerçekleştirilen, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca desteklenen Bilim Seyyahları Projesi, 19 Nisan’da üçüncü kez Balkanlar’a yolculuğa çıkıyor. Daha önce 10 ülkede gerçekleştirilen projenin bu seferki rotasında Kosova, Arnavutluk ve Karadağ var.

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2015 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İstanbul’da hayata geçirilen, bilim festivali temelli eğitim projesi olan Bilim Seyyahları; 2016 yılında İstanbul'da ikincisi gerçekleştirildikten sonra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteği ile ülke sınırlarını aşarak Balkanlar yolculuğunu Kosova, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan’da gerçekleştirdi. Ardından TİKA'nın gerçekleştirdiği tecrübe paylaşım programı kapsamında Keşifler Yolculuğu Afrika kıtasında Tanzanya, Zanzibar, Tunus ve Gana’da devam etti. 

Bilim Seyyahları projesi ile derslerde öğrenilen teorik bilgileri pratik hale getirip kalıcı olmasını sağlamak, gençlere bilimi sevdirmek ve bu alanda kitlesel bir motivasyona sahip olunması hedefleniyor.

Proje Koordinatörü Ersin Ertürk, 50 öğrenciyle çıkacakları üçüncü Balkanlar seferi için hazırlıkların son hız devam ettiğini, yeni deney ve etkinliklerle projenin içeriğini zenginleştirdiklerini söyledi. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam ise 2015 yılında başladıkları projeye her yıl yeni rotalar ekleyip kardeşlik bağları kurmaktan büyük sevinç duyduklarını, öğrencilerin heyecanla fuar gününü beklediklerini ifade etti.

Gittiği yerlere bilimin eğlenceli dünyasını götüren Bilim Seyyahları Ekibi, üçüncü Balkanlar seferi için yola çıkmaya hazır. Kosova, Arnavutluk ve Karadağ’da etkinliklerini gerçekleştirecek olan ekip, fizikten arkeolojiye, mimarlıktan matematiğe on farklı atölyeyle kent meydanlarında yüzlerce deney ve bilimsel etkinliklerle  bilim severleri bekliyor olacak.

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