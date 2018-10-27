Bilim seyyahları yolculuğu başladı

Bilim Seyyahları yolculuğu 2018 yılında yoğun ve bereketli bir şekilde geçiyor. Temmuz ayında Gana’da, ağustos ayında Tanzanya’da olan Bilim Seyyahları, eylül ayında ise İstanbul Maltepe’de bilimin eğlenceli dünyasına davet etti. Şimdi ise Bulgaristan ve Yunanistan’da işbirliğinde olduğu okullarla projeyi gerçekleştirmek üzere yola çıktı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimlere dair eğitim kurumlarında aldıkları teorik bilgileri anlamlandırabilmeleri, bu bilgileri gündelik yaşamla ilişkilendirebilmeleri ve yeni nesillerin kadim medeniyetimizin bilim mirasına sağladığı katkılardan haberdar olmasına destek olmak amacıyla “Bilim Seyyahları” projesini hazırlıyor.

Bilim Seyyahları Bulgaristan-Yunanistan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bulgaristan ve Yunanistan’da işbirliğinde olduğu okullardan 30 öğrenci ve 4 öğretmeni yakın zamanda İstanbul’a getirdi. Kartal AİHL’nin laboratuvarlarında eğitimler alan, İstanbul’u gezen öğretmenler ve öğrenciler üç (3) gün boyunca da Bilim Seyyahları projesinin içerisinde yer alarak öğrendiler. Ülkelerine dönen misafir ekip şimdi kendi şehirlerinde Bilim Seyyahları yapacak olmanın heyecanını yaşıyorlar. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenen Bilim Seyyahları Bulgaristan Yunanistan projesi 26 Ekim -04 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Proje kapsamında Bulgaristan’da Şumnu ve Mestanlı’da, Yunanistan’da Gümülcine’de bilim şenliği etkinlikleri gerçekleştirilecek. Yapılacak bilim şenlikleri bölge halkının katılımına açık olup, Bulgaristan’da İlahiyat liseleri ile Yunanistan’da Celal Bayar lisesi ile işbirliğinde gerçekleştirilecek. Etkinliklerde Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Robotik, Teknoloji, Arkeoloji ve Mimarlık stantlarına yer verilecek olup bu stantlarda deneyler, atölye çalışmaları ve sunumlar gerçekleştirilecek.

Proje Takvimi: 28 Ekim 2018 Pazar - Bulgaristan/ Şumnu 30 Ekim 2018 Salı - Bulgaristan/ Mestanlı 03 Kasım 2018 Cumartesi - Yunanistan/Gümülcine Bilim Seyyahları-3 Yoğun Katılımla Gerçekleşti “Bilim Seyyahları” projesi TÜBİTAK tarafından 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çağrısı kapsamında desteklenmesine karar verilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Maltepe Orhangazi Şehir Parkında gerçekleştirildi.

Başta Anadolu yakası olmak üzere binlerce lise, ortaokul ve ilkokul öğrencisi etkinliklere katılım sağladı. Geniş bir yelpazede hazırlanan çeşitli bilimsel etkinlikler ve deney gösterileri ile katılımcıların bilimsel farkındalıklarının arttırılması hedeflendiği şenlikte Fizik atölyesi, kimya atölyesi, biyoloji atölyesi, matematik atölyesi, robot atölyesi, planetaryum, bilim tarihi atölyesi, deney gösterilerinin yanı sıra Zemin İstanbul, Türksat, Turkish Technic, Tügva İcathane, T3 Vakfı stantlarıyla yer aldı.