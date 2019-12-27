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İzmir'de bilinçli kaza yapıp sigorta şirketlerini dolandıran suç örgütüne operasyon: 4 kişi tutuklandı

İzmir'de bilinçli olarak kaza yapıp sahte kaza raporlarıyla sigorta şirketlerini yaklaşık 20 milyon lira zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

AA27.12.2019  13:28 - Güncelleme: 27.12.2019  13:28


Alınan bilgiye göre, İzmir'de bazı sigorta şirketi yetkilileri, trafik ışıklarına veya araçlara çarparak bilinçli kaza yapan, sahte kaza raporlarıyla fahiş ve gerçek olmayan onarım ve parça bedeli talep eden kişilerle ilgili şikayette bulundu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine yaptığı çalışmada, suç örgütü faaliyeti kapsamında, güvenlik kamerası bulunmayan yerlerde çok sayıda kaza yapıldığını, araçların aynı çekicilerle örgüte ait oto tamirhanelerinde tamir ettirildiğini saptadı. Örgütün bu yolla kentte 288 trafik kazasıyla ilgili sahte tutanak düzenlediği ve 26 sigorta şirketini yaklaşık 20 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. Sigorta firmalarının bu durumu tespit ederek onarım taleplerini reddetmesi üzerine, bazı zanlıların sigorta binalarını basarak şirket yöneticilerine hakaret ve tehditte bulunduğu da öne sürüldü. Öte yandan soruşturma kapsamında polisin yaptığı fiziki takiplerde de aynı yolla yapılan 12 trafik kazası saptandı. Polis ekiplerince 18 şüphelinin yakalanması amacıyla İzmir merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alındı. Çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve üye olma, örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık, tehdit, hakaret ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıktan, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4'ü tutuklandı.

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