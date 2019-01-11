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Davaya bilirkişi olarak atanan ve alacaklıyı tehdit eden mühendis 50 bin lira rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Ankara'da alacak davasında bilirkişi olarak atanan, alacaklıdan rüşvet istediği öne sürülen eski inşaat mühendisi, seri numaraları belirlenmiş 50 bin lirayı teslim alırken suçüstü yakalandı.

  • AA
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'da alacak anlaşmazlığı nedeniyle mahkemeye başvuran iki tarafın davasında bilirkişi atandı.

İddiaya göre, inceleme sürdüğü sırada eski inşaat mühendisi olan bilirkişi B.E, bağlantıya geçtiği alacaklıyı, borcun yüzde 10'una tekabül eden 50 bin lirayı kendisine vermediği takdirde karşı taraf lehine rapor hazırlamakla tehdit etti.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine başvuran alacaklı, seri numaraları alınmış paralarla buluşma yerine gitti.

Polisin kendilerini takip ettiğinden habersiz olan B.E, buluştuğu alacaklıyla bir süre otomobilde görüştükten sonra parayı alarak araçtan indi.

Harekete geçen Mali Şube ekipleri, kendilerini fark ederek kaçmaya çalışan B.E'yi yakaladı. Zanlının üzerinde seri numaraları alınmış 50 bin lira ele geçirildi.

Operasyon anı, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol kapsamında konutu terk etmemek şartıyla serbest bırakıldı.

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