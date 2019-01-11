Davaya bilirkişi olarak atanan ve alacaklıyı tehdit eden mühendis 50 bin lira rüşvet alırken suçüstü yakalandı Ankara'da alacak davasında bilirkişi olarak atanan, alacaklıdan rüşvet istediği öne sürülen eski inşaat mühendisi, seri numaraları belirlenmiş 50 bin lirayı teslim alırken suçüstü yakalandı.