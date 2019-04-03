Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan kaç yaşında?

Bir dönemin en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alan ''Billur Kalkavan kaç yaşında?'' sorusu son zamanlarda çok araştırılıyor. Billur Kalkavan- Buğra Bahadırlı çifti, konuk olduğu TV programları ve verdiği röportajlar ile gündeme gelmeyi başarıyor. Kendinden 22 yaş küçük sevgilisi ile olan birlikteliği ise herkes tarafından merak ediliyor. Eyvah Babam, Ihlamurlar Altında, Acayip Hikayeler gibi birçok dizide rol alan Billur Kalkavan nereli, sevgilisi ile nasıl tanıştı?' gibi soruların yanıtı haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte Billur Kalkavan'ın merak edilenleri...

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul'da Beylerbeyi'nde bahçeli bir evde dünyaya geldi. Sonra Çiftehavuzlar'a taşındılar. Dadılar, aşçılar ve uşaklarla büyüyen Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Hanım, babası armatör Nazım Kalkavan'dır. Ayrıca Rıza adında birde kardeşi vardır. Ortaokulda İngilizce öğrenmeye Amerika'ya gitti. Geldiğinde Kadıköy Maarif Koleji'ne girdi, lise ikide de okulu bıraktı. Seneler sonra, 84'te, Amerika'da lise bitirme sınavlarına girdi. 18 yaşında Güneş Gazetesi'nde Güneri Civaoğlu'nun Sekreteri olarak görev aldı. Güneri Civaoğlu'nun gazetesi satılınca Amerika'ya gitti ve 4 sene kalıp geri döndü. Sinemadaki ilk rolünü, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980 yılından itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2000 yılında Marion ile Muhammed" adlı tiyatro oyununda yerini aldı. Billur Kalkavan 57 yaşında 10 yıdır birlikte olduğu genç sevgilsi ise 35 yaşında.

BİLLUR KALKAVAN'IN SEVGİLİSİ BUĞRA BAHADIRLI KİMDİR?

Buğra Bahadırlı, 8 Şubat 1984 tarihinde dünyaya geldi. Buğra Bahadırlı aslen Ankaralı. Ankara Anadolu Lisesi'de okuduktan sonra lisansını Atılım Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümü üzerinden tamamladı. Buğra Bahadırlı, 2009 yılından bu yana Billur Kalkavan ile birliktelik yaşıyor. Tam ismi Berk Buğra Bahadırlı TRT 1 televizyon kanalında yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizide jandarma Er Hamza Gemalmaz rolü ile gündeme geldi. Buğra Bahadırlı, bir röportajında aralarındaki yaş farkıyla ilgili şunları dile getirmişti;

''Gönüller bir olunca, zamansızlık başlıyor. Yaş farkı benim gözümde senin algıladığın gibi değil. Yaşın hiçbir önemi yok.''