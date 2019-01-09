BİLSEM öğretmen atama başvurusu 2019 sınav tarihi MEBBİS öğretmen girişi MEB BİLSEM sınav soruları

BİLSEM öğretmen atama başvurusu 2019 sınav tarihi ne zaman? MEBBİS öğretmen girişi MEB BİLSEM sınav soruları nasıl olacak? 2019 yılının BİLSEM öğretmen başvurusu nasıl yapılır? BİLSEM öğretmen başvuru şartları neler? soruların yanıtlarını araştıran vatandaşlar için detayları bu haberimizde derledik. BİLSEM'in 2019 yılındaki eğitimlerinde görevlendireceği öğretmenlerin başvurusu alınmaya başlandı. Özel eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim göreceği BİLSEM'de eğitim verecek olan öğretmenler ise özel olarak seçilecek 2019 yılı BİLSEM öğretmen adaylarından zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Yönetmeliğine göre atama takviminde belirtilen atama tarihi esas alındığında zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olmak şartı da aranacak. 2019 BİLSEM öğretmen atama başvurusu ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. İşte BİLSEM öğretmen atama başvurusu 2019 sınav tarihi



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BİLSEM öğretmen başvurusu yapacak olan adaylardan, başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dahil 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olma şartı aranacak.



Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezinde alanında kontenjan bulunması ve 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Ek 1: Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi’nde yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak diğer bir kıstas olacak.



Ayrıca BİLSEM öğretmen adaylarından zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Yönetmeliğine göre ,atama takviminde belirtilen atama tarihi esas alındığında zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olmak şartı da aranacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?



2.1. Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna http://mebbis.meb.gov.tr adresine kişisel kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra“Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.



2.2. Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır.



2.3. Başvuru yapan öğretmenler puan aldıkları Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu’nda yer alan tüm kriterlere ilişkin belgeleri görevli oldukları okul/ kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir.



2.4. Okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü başvuran adayların başvurularını silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr adresinden “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylayacaklardır. Ek 2: Öğretmen Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden belgelerin geçerliliği kontrol edilmeyecektir. Belgelerin geçerliliği konusundaki sorumluluk, Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi il öğretmen değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri başlıklı 34. maddesinde belirtilen “başvuran adayların başvuru belgelerini öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden incelemek” hükmü ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna verilmiştir.



2.5. Okul/kurum müdürlüğü MEBBİS modülünde “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylanan başvuru formunun iki adet çıktısını alarak başvuru yapan öğretmene imzalatacaktır. İmzalatılan belgenin bir nüshası öğretmene verilecek, diğer nüshası tüm ekleriyle birlikte il millî eğitim müdürlüğüne silsile yoluyla gönderilecektir.



2.6. İl millî eğitim müdürlüğü başvuru formunu ve forma ait tüm ekleri il öğretmen değerlendirme komisyonuna teslim edecektir.



2.7. Başvuru süresi içinde belgelerin onayı ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna ulaştırılmasıyla ilgili takip işlemlerinden başvuru yapan öğretmen sorumludur.



2.8. Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurup daha sonra düzeltilmesini yazılı olarak talep eden öğretmenlerin taleplerinin uygun olması durumunda onay birimi tarafından değerlendirilerek talep doğrultusunda gerekli işlemler başvuru süresi içinde yapılacaktır.



2.9. Başvuru ve onay işlemleri internet ortamından takip edilebilecektir.



DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILIYOR?



1) Onay birimlerinin onay işlemini tamamlamalarından sonra atama takvimi doğrultusunda başvurular il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacaktır.



2) Değerlendirmede, başvuru formunda puan alınan her bir kritere ilişkin eklenen belgeler kontrol edilecektir. Eksik ya da geçersiz belge tespit edilmesi durumunda ilgili kriterden alınan puan değerlendirme dışı bırakılacaktır.



3) İldeki bilim ve sanat merkezlerinde kontenjan bulunmayan alanlarda yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.



4) Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu doğrultusunda kriter ve belge kontrolü sonuçlarına göre alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve

Bakanlığa bildirilecektir.



5) Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına ait itirazların il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucunda alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir.



6) Sözlü sınava hak kazanan adayların listesi, Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu’ ndan elde edilen puanlar doğrultusunda ildeki bilim ve sanat merkezlerinin alanlar bazındaki kontenjanın 3 (üç) katı olacak şekilde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenecek ve

Bakanlık tarafından yayımlanacaktır.



7) Sözlü sınava girecek adayların sınava ilişkin tarih, saat ve yer bilgileri Bakanlıkça ilan edilecektir.



SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILIYOR?



1) Sözlü sınav; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacaktır.



2) Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli” sayılacaktır. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecektir.



3) Sözlü sınav, Ek 3: Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.



TERCİHLER VE ATAMALAR NASIL YAPILACAK?



1) Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecektir.



2) Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.



3) Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://www.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacaktır.



4) Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.



5) Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama t akviminde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.



6) Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda hizmet süresi az olan adayın atamasına öncelik verilecektir. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.



7) 40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir.



8) Atama sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecektir.

MEBBİS NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nin kısaltılmışı olan MEBBİS , Milli Eğitim Bakanlığı’nca sunulan elektronik hizmetlerin bütününe denilmektedir. E-Okul gibi bir çok hizmet online olarak MEBBİS tarafından sunulur. Milli Eğitim Bakanlığının bir projesi olan MEBBİS uzun bir süredir geliştirilen ve 2007 Ocak ayında kullanıcıların kullanımına sunulmuş olan bir web sitesi yazılımıdır. E-devlet uygulamasının içeriğinde hizmet veren e-okul uygulaması olan bu sistem okul yönetim bilgi sistemidir.

Öğrencilere ve velilere kolaylık sağlamak, gereksiz, uzun süren yazı ve kâğıt işlemlerini bir kenara bırakarak teknolojik gelişimleri kullanıp daha hızlı işlem yapılmasını sağlamak amacıyla kurulan bu sistem bir öğrencinin okula ilk kayıt yaptırdıktan sonra ta ki mezun olana kadar gerçekleşecek tüm işlemleri kapsayan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde daha hızlı ve daha ekonomik bir biçimde hizmet verilmektedir. Sistemin bakımından ve geliştirilmesinden Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü sorumludur. MEB tarafından sunulmakta olan MEBBİS içerisinde birçok elektronik uygulama barındırmaktadır. Bu elektronik uygulamalar sayesinde eğitim camiasında görev yapan her düzeyde çalışan (müdür, yönetici, öğretmen v.s.) kendileri için uygun modülleri kullanarak elektronik ortamda işlemler yapmaktadır.

MEBBİS GİRİŞİ NASIL YAPILIR ?

MEBBİS sistemine ” https://mebbis.meb.gov.tr/default.aspx ” adresinden giriş yapıyoruz. Öncelikle dikkat etmeniz gereken tarayıcınızın adres satırında bu site adresini görmeden herhangi bir bilgi girişi yapmamanız güvenliğiniz için çok önemlidir. Daha sonra yukarıdan girmiş olduğunuz adres üzerinde bulunan kullanıcı adı, şifre ve doğrulama kodunu girerek MEBBİS giriş butonuna basıyoruz ve sisteme giriş sağlıyoruz

MEBBİS'TE NELER YAPILABİLİR?

Özel veya devlet okulu olup olmadığına bakılmaksınız, anaokullarından ilköğretim okullarına, orta öğretim kurumlarından özel eğitim kurumlarına kadar eğitim ile ilgili tüm kurumlara sistem aracılığıyla işlem yapılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın geliştirmiş olduğu bu sistemde öğrencilerin okul kayıtlarından, nakil işlemlerine, notlarının girişlerinden devamsızlık yapıp yapmadıklarına, girdikleri ve sorumlu oldukları sınavlardan, girecekleri sınavlar için tercih ve başvuru işlemlerine, öğrenci belgesi almaktan haftalık derslerine kadar, öğrencileri ilgilendiren her konuda en ufak ayrıntısına kadar detaylı bilgi alınılır. Ayrıca veliler için de bir bilgilendirme alanı bulunur.

2019 BİLSEM TAKVİMİ



Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri modülü üzerinden 24 Aralık 2018- 04 Ocak 2019 tarihleri arasında hafta sonları 09.00, 10.15, 11.30, 13.30, 14.45, 16.00 saatlerinde günlük altı oturum olacak şekilde planlanacak.

Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin uygulamaya giriş belgeleri 08 Ocak 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.



Grup tarama uygulaması 81 ilimizde, il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde 19 Ocak-24 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Grup tarama uygulama sonuçları 29 Mart 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde açıklanacak. Sonuçlar öğrencin T.C. kimlik numarası ile öğrenilebilecektir.



Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacak.



Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak.



Öğrencinin bilim ve sanat merkezinde eğitim almaya hak kazanıp kazanmadığı 19 Temmuz 2019 tarihinde http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacak



Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecek.



Müzik yetenek alanında yapılacak olan bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacak.



Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecek.



Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 19 Temmuz 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.

BİLSEM nedir?

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM öğrenci başvurusu nasıl yapılır?

2018 eğitim öğretim yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmesiyle bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci başlayacaktır.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasından herhangi birine kurumsal tahsilat programı aracılığıyla yatırılabilir. Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ya da Halk Bankası ATM'lerinden, Vakıflar Bankası internet bankacılığı, Halkbank internet bankacılığı, Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden yatırabilir. Vakıflar Bankası şubeleri üzerinden yatırılabilir. Ayrıca, tüm banka kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden ödeme yapılabilir. (Not: Ödeme ekranındaki yönlendirmeler dikkatlice okunarak takip edilmelidir.

BİLSEM öğrenci başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

1. ve 2. sınıfa devam edip yetenek alanlarına göre aday gösterilen ve e-okul sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerden grup tarama sınavına girecek olanların listesi Aralık 2018 tarihinde (http://www.meb.gov.tr) adresinden yayınlanacaktır.

Öğrenci seçim süreci nasıl işliyor?

2017-2018 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci 1, 2, 3, sınıfa devam eden ve sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrenciler için Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı takvim doğrultusunda iki aşamada gerçekleştirilecektir.

Birinci aşama; sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrencilerin grup tarama sınavına girmesi,İkinci aşama; grup tarama sınavı sonuçlarına göre belirlenen öğrencilerin yetenek alanlarına göre ( resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) bireysel değerlendirmeye alınması ile süreç tamamlanacaktır.