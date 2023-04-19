BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. Ön değerlendirme uygulamasını başarıyla tamamlayan öğrenciler, BİLSEM sınavında başarılı olmak için kaç puan almaları gerektiğini merak ediyor. Bilim ve Sanat Merkezleri'nde eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri için yapılacak BİLSEM sınavı 15 Mayıs ile 28 Temmuz arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar 04 Ağustos açıklanacak. Peki BİLSEM'den kaç puan almak gerekir? BİLSEM puanı nasıl hesaplanır? İşte 1.2.3.4.sınıf BİLSEM taban puanları ve puan hesaplama tablosu

BİLSEM sınav sonuçları MEB'in resmi internet sitesi http://meb.gov.tr adresi üzerinden açıklandı. İşte BİLSEM sınav sonucu MEB.gov.tr sorgulama sayfası...

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME UYGULAMA SONUÇLARI (2023)

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması için uygulanan ön değerlendirme sınavının sonuçları erişime açıldı. Ön değerlendirme sonucu geçerli puan alan öğrenciler, değerlendirme sonrası BİLSEM sınavına katılacak.



BİLSEM PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?



Bilsem sınavında doğrular yanlışları götürmez. Bilsem sınavından geçmek için her sınıf için yapılması gereken doğru sayısı farklıdır. Bilsem sınavında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara da 70 soru sorulmaktadır. BİLSEM sınavında her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanır.

Örnek vermek gerekirse BİLSEM sınavında 25 soruya cevap veren öğrenci 250 puan alırken, 45 soruya doğru cevap veren öğrenci 450 puan alıyor.

BİLSEM'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?



Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlenmiştir.

Bireysel değerlendirme sınavını başarıyla geçen öğrenciler, başarılı oldukları yetenek alanlarında (resim, müzik veya genel zihinsel yetenek) Bilim ve Sanat Merkezine kaydolmaya hak kazanırlar ve o alanlarda eğitim alırlar.

BİLSEM TABAN PUANLARI

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler için yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir.

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN 2023?

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin giriş belgeleri 09.05.2023 tarihinden itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecektir.

Türkiye'deki üstün zekalı ve yetenekli öğrencilere yönelik olarak kurulan ve özel eğitim programları sunan BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı 15 Mayıs ile 28 Temmuz arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar 04 Ağustos açıklanacak.

MEB tarafından uygulanan bireysel değerlendirme sınavını başarıyla geçen öğrenciler, başarılı oldukları yetenek alanlarında (resim, müzik veya genel zihinsel yetenek) Bilim ve Sanat Merkezine kaydolmaya hak kazanırlar ve o alanlarda eğitim alırlar.

Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır.