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BİLSEM’li minikler  dünya rekoru kırdı

BİLSEM’li 3 öğrenci, Dünya Robot Olimpiyatları’nda kendi geliştirdikleri proje ile dünya ikincisi oldu. Takım görevleri 28 saniyede tamamlayarak dünya rekoru kırdı.

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Kadıköy’de özel yetenekli çocukların öğrenim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri 1-4 Ağustos’ta Danimarka’da düzenlenen ‘Akıllı Şehirler’ içerikli Dünya Robot Olimpiyatları’nda legolardan oluşan robotların yer aldığı ‘WeDo Regular’ kategorisinde ikinciliği elde etti.

21 YÜZYIL BECERİLERİ 

Robotik kodlama ile sürücüsüz okul servisi tasarlayan Ayşe Ada Beğendi (8), Rüzgâr Ertem (10) ve Ada Aktoğu (10) 2 dakika içinde tamamlanması gereken görevleri 28 saniyede tamamlayarak dünya rekoru kırdı. Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni ve Kadıköy Bilsem İlkokul Robotik Takımı Koçu İbrahim Enver Özer, projenin öğrencilere 21. yüzyıl becerileri kazanmalarını sağlayan önemli bir platform olduğunu söyledi. Özer, “Yarışmanın ana teması sürücüsüz bir okul servisi yapmak ve matta bulunan görevleri 2 dakika içerisinde yerine getirmekti. Öğrenciler robotları en başından itibaren tasarladılar, stratejilerini geliştirdiler ve başarıya ulaştılar. Bu bence aslında müthiş bir girişimcilik. Öğrencilerin bir araya gelmesi ‘hadi gidelim biz bu yarışmaya katılalım’ demesi çok önemli. Aynı zamanda burada müthiş bir problem çözüyorlar. Çünkü bu mattaki görevi yapmanın sonsuz yolu var” diye konuştu. Projenin mimarlarından Ada Ayşe Beğendi ve Ada Aktoğu ise katıldıkları yarışmada kazandıkları ödülün ardından çok mutlu olduklarını söylediler.

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