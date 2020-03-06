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BİM 10 Mart aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM 10 Mart indirimli ürünler kataloğunda neler var?

BİM 10 Mart aktüel ürünler listesi yayınlandı. BİM 10 Mart indirimli ürünler kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Herhafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Birbirinden cazip fırsatlar sunan BİM markette haftanın fırsatları hızlıca tükeniyor. BİM'de bu hafta; Ton Balığı Dardanel 80 g x 2 adet 8,95 TL'den, Lahana Turşusu Fıçı 2500 g 17,90 TL'den, Elma/Sumak/ Vişne Ekşili Sos/ %100 Nar Ekşisi Sultan Bağları 250 ml 10,95 TL'den raflardaki yerini alacak. BİM 10 Mart aktüel ürünler kataloğuna haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

06 Mart 2020 Cuma  08:22 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 08:22

BİM 10 Mart indirimli ürünler kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. BİM 10 Mart aktüel ürünler listesi yayınlandı. Birbirinden cazip fırsatlar sunan BİM markette haftanın fırsatları hızlıca tükeniyor. Herhafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM markette bu hafta; Baldo Pirinç Efsane 5 kg 18,90 TL'den, Geleneksel Kova Tereyağı Pervin 950 g 42,90 TL'den, Chia Tohumu/ Beyaz Kinoa A la Çiftçi 250 g 6,95 TL'den, Esmer Köftelik Bulgur/ Tam Tane Bulgur/ Şehriyeli Bulgur A la Çiftçi 1000 g 5,50 TL'den raflardaki yerini alacak. 10 Mart BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizin içerisinde yer alıyor.

BİM 10 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

BİM'in bu haftaki aktüel listesinde birbirinden indirimli ürünler yer alıyor. BİM'de bu hafta; Ton Balığı Dardanel 80 g x 2 adet 8,95 TL'den, Lahana Turşusu Fıçı 2500 g 17,90 TL'den, Elma/Sumak/ Vişne Ekşili Sos/ %100 Nar Ekşisi Sultan Bağları 250 ml 10,95 TL'den raflardaki yerini alacak. BİM 10 Mart aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..

BİM 10 MART AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ YAYINLANDI! 

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