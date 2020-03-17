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Güncel

BİM 20 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM market aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM market aktüel ürünleri tüm müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Tüketicilerine bir çok cazip fiyat imkanı sunan BİM'de aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Tüm BİM market müşterileri heyecanla aktüel ürünlerin raflardaki yerini almasını bekliyorlar. BİM'de bu hafta yine birbirinden avantajlı ürünler raflardaki yerini alacak. BİM marketin aktüel ürünleri şöyle açıklandı; Dijitsu 55' UHD 4K Uydu Alıcılı Smart TV 2.199 TL'den, HP Notebook 1.899 TL'den, Çift Kişilik Nevresim Takımı 89,90 TL'den, Tek Kişilik Nevresim Takımı 69,90 TL'den, Fakir Dik Durabilen Süpürge 179 TL'den ve Küçük Boy ABS Valiz 89,90 TL'den satışa sunulacak.

17 Mart 2020 Salı  13:48 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 13:48
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BİM marketin aktüel ürünler kataloğu tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. Heyecanla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM market aktüel ürünler listesinde neler var? sorusu yanıtını buldu. BİM'de bu hafta yine birbirinden avantajlı ürünler raflardaki yerini alacak. BİM 20 Mart aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Dijitsu 55" UHD 4K Uydu Alıcılı Smart TV 2.199 TL'den, Erkek Anorak Yelek 59,90 TL'den, Kadın Baskılı Pijama Takımı 59,90 TL'den, Kadın Uzun Tayt 13,50 TL'den ve Kadın Body 13,50 TL'den satışa çıkarılacak.

BİM MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM'de bu hafta yine birbirinden avantajlı fiyatlar raflardaki yerini alacak.

BİM 20 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

BİM 20 Mart aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Dijitsu 55" UHD 4K Uydu Alıcılı Smart TV 2.199 TL'den, Erkek Anorak Yelek 59,90 TL'den, Kadın Baskılı Pijama Takımı 59,90 TL'den, Kadın Uzun Tayt 13,50 TL'den satılacak. 

BİM'de, Kadın Simli Spor Ayakkabı 32,90 TL'den,Kaydırmaz Şeffaf Raf Örtüsü 7,95 TL'den, Stand Dikiş Seti 3,95 TL'den satılacak. 

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