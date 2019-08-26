BİM 30 Ağustos 2019 kırtasiye kataloğu yayında. BİM okul malzemeleri ne zaman gelecek? sorusu yanıt buldu. Öğrencileri ve velileri okul alışverişi heyecanı sardı. En uygun ve kaliteli alışverişi yapmak isteyen veliler şimdiden araştırmalara başladılar. BİM'de fonksiyonel çalışma masası 179 TL, mantar pano 7,75 TL, metal pergel 3,50 TL, 10’lu keçe 4,95 TL, ponpon set 4,50 TL, ortaokul çantası 29,90 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta 3’lü stik yapıştırıcı 4,95 TL’den, çizim seti 2,70 TL’den, maket bıçağı 2,95 TL’den, beslenme kabı 3,75 TL’den satışa sunulacak. BİM 30 Ağustos 2019 kırtasiye kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİM OKUL MALZEMELERİ NE ZAMAN GELECEK?

BİM okul malzemeleri 30 Ağustos Cuma gününden itibaren gelecek. BİM'de fonksiyonel çalışma masası 179 TL, mantar pano 7,75 TL, metal pergel 3,50 TL, 10’lu keçe 4,95 TL, ponpon set 4,50 TL, ortaokul çantası 29,90 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta 3’lü stik yapıştırıcı 4,95 TL’den, çizim seti 2,70 TL’den, maket bıçağı 2,95 TL’den, beslenme kabı 3,75 TL’den satılacak.

BİM 30 AĞUSTOS 2019 KIRTASİYE KATALOĞU YAYINDA!