BİM 4 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Tüketiciler tarafından yoğun ilgi gören aktüel ürünler cuma günü raflardaki yerini alacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden güzel ürünler var. BİM'de bu hafta; Meizu Note 8 64 GB Cep Telefonu 1,149,00 TL'den, Buhar Kazanlı Ütü 6.6 Bar Tefal 599,00 TL'den, Elektrikli Fanlı Isıtıcı Kumtel 59,90 TL'den, Mini Isıtıcı Kumtel 49,90 TL'den ve Elektrikli Süpürge Cyclone Arnica 349,00 TL'den satışa çıkarılıyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

BİM'de bu hafta; Meizu Note 8 64 GB Cep Telefonu 1,149,00 TL'den, Buhar Kazanlı Ütü 6.6 Bar Tefal 599,00 TL'den, Elektrikli Fanlı Isıtıcı Kumtel 59,90 TL'den, Mini Isıtıcı Kumtel 49,90 TL'den ve Elektrikli Süpürge Cyclone Arnica 349,00 TL'den satışa çıkarılıyor.

BİM 4 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!