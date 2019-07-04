BİM 5 Temmuz Cuma aktüel ürünler listesi burada! 5 Temmuz BİM aktüel ürünler listesindeki fırsatları kaçırmayın!

BİM 5 Temmuz Cuma aktüel ürünler listesi burada! Ev ekonomisine yönelik uygun fiyata kaliteli ürünler almak isteyen vatandaşların uğrayacağı en uygun adreslerden birisi de BİM marketler zinciri. 5 Temmuz Cuma gününden itibaren raflardaki yeri alacak ürünler vatandaşların yine yüzünü güldürecek. Peki, BİM 5 Temmuz aktüel ürünler listesinde neler var? Xiami Red Mi S2 32 GB cep telefonu 1,148,00 TL, çocuk sahibi aileler için ana kucağı 75 TL, 60 LT buzluk termos 135 TL’den satılırken Tek kişilik nevresim takımı 59,90 TL, üç tekerlekli Pazar arabası 39,90 TL, yaprak desenli heybeli çay seti 25,00 TL’den satılacak. Çocuk sahibi olan aileleri için de çok uygun fiyata ürünler var. Şortlu takım bebek 17,90 TL, 5o lt küvet ve file seti 29,90 TL, oyuncaklı oyun minderi ise 39,90 TL’den satılacak. İşte haberimizin detayları…

5 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.