BİM 5 Temmuz Cuma aktüel ürünler listesi burada! 5 Temmuz BİM aktüel ürünler listesindeki fırsatları kaçırmayın!
BİM 5 Temmuz Cuma aktüel ürünler listesi burada! Yarından itibaren raflardaki yerini alacak olacak BİM aktüel listesindeki ürünler vatandaşların yüzünü güldürecek. Teknolojik ürünlerden mutfak takımlarına tekstilden çocuk oyuncaklarına kadar çeşit çeşit fırsatlar sizleri bekliyor. Peki, BİM 5 Temmuz aktüel ürünler listesinde neler var? Xiami Red Mi S2 32 GB cep telefonu 1,148,00 TL, çocuk sahibi aileler için ana kucağı 75 TL, 60 LT buzluk termos 135 TL’den satılırken Tek kişilik nevresim takımı 59,90 TL, üç tekerlekli Pazar arabası 39,90 TL, yaprak desenli heybeli çay seti 25,00 TL’den satılacak. İşte BİM 5 Temmuz aktüel ürünler listesi haberimizin detaylarında…
BİM 5 Temmuz Cuma aktüel ürünler listesi burada! Ev ekonomisine yönelik uygun fiyata kaliteli ürünler almak isteyen vatandaşların uğrayacağı en uygun adreslerden birisi de BİM marketler zinciri. 5 Temmuz Cuma gününden itibaren raflardaki yeri alacak ürünler vatandaşların yine yüzünü güldürecek. Peki, BİM 5 Temmuz aktüel ürünler listesinde neler var? Xiami Red Mi S2 32 GB cep telefonu 1,148,00 TL, çocuk sahibi aileler için ana kucağı 75 TL, 60 LT buzluk termos 135 TL’den satılırken Tek kişilik nevresim takımı 59,90 TL, üç tekerlekli Pazar arabası 39,90 TL, yaprak desenli heybeli çay seti 25,00 TL’den satılacak. Çocuk sahibi olan aileleri için de çok uygun fiyata ürünler var. Şortlu takım bebek 17,90 TL, 5o lt küvet ve file seti 29,90 TL, oyuncaklı oyun minderi ise 39,90 TL’den satılacak. İşte haberimizin detayları…
5 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
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