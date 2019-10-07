BİM 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM'e bu hafta neler gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM markette birbirinden güzel ürünler indirimli fiyatlar ile tüketicilere sunuluyor. Tüketiciler tarafından yoğun ilgi gören aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM'e aktüel ürünler Salı ve Cuma günleri geliyor. BİM 8 Ekim aktüel ürünler katalağunda bu hafta; Süzme Çiçek Balı Balkaşık 2 kg 29,90 TL'den, Ayçiçek Yağı Kırlangıç 5 lt TL'den, Domates Salçası Yurdum 4500 g 32,95 TL'den, Yerli Pilavlık Pirinç Efsane 5 kg 26,90 TL'den, Kornişon Salatalık Turşusu 670 g 5,95 TL'den ve Noodle 5'li Paket Indomie 5,95 TL'den satışa çıkarılacak.