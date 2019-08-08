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BİM 9 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM 9 Ağustos aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM 9 Ağustos aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyordu. BİM 9 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM müşterileri tarafından büyük bir heyecanla beklenen aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Salı ve cuma günleri raflardaki yerini alan aktül ürünler müşteriler tarafından güncel olarak takip ediliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu. BİM'de bu hafta Regal derin dondurucu 649,00 TL'den, Akel davul fırın 139,00 TL'den, Akel katmer gözleme sacı 99,00 TL'den, Tefal düdüklü tencere 199,00 TL'den ve Kumtel elektrikli ocak 59,90 TL'den satışa çıkarılıyor. BİM 9 Ağustos aktüel ürünler kataloğunu gelin hep birlikte inceleyelim...

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BİM 9 Ağustos aktüel ürünler listesinde neler var? sorusu yanıt buldu. BİM 9 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında. Müşterilerine uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM'de bu hafta yine birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler güncel olarak takip ediliyor ve  marketlerde hızlıca tükeniyor. BİM'de bu hafta; şef bıçağı 12,50 TL, çelik satır 24,90 TL, masat 9,95 TL, et kesme tahtası 24,90 TL, esnek taşıma sepeti 22,50 TL, ızgara maşası 6,95 TL fiyatı ile geliyor. BİM 9 Ağustos aktüel ürünler listesi sizlerle... 
 
BİM 9 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
BİM'de bu hafta Regal derin dondurucu 649,00 TL'den, Akel davul fırın 139,00 TL'den, Akel katmer gözleme sacı 99,00 TL'den, Tefal düdüklü tencere 199,00 TL'den ve Kumtel elektrikli ocak 59,90 TL'den satışa sunuluyor. 
 
BİM 9 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

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