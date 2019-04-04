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BİM aktüel 5 Nisan kataloğu yayınlandı! BİM aktüel kataloğunda neler var?

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BİM aktüel 5 Nisan kataloğu merakla bekleniyordu. BİM aktüel 5 Nisan kataloğu yayınlandı. Tüketicilerine uygun fiyat avantajı sağlayan BİM'in bu haftaki aktüel kataloğunda Kumtel cam ankastre seti dikkat çekiyor. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde mağazası bulunan BİM marketler zincilerinde vatandaşları yine birbirinden uygun fiyatlarla güzel ürünler bekliyor. 5 Nisan Cuma'dan itibaren geçerli olacak fiyatları ve fırsarları sizler için derledik. İşte, BİM aktüel 5 Nisan kataloğu... 
 
BİM aktüel 5 Nisan kataloğu birçok vatandaş tarafındam heyecanla bekleniyordu. Türkiye'nin en büyük marketler zinciri arasında bulunan BİM marketleri yeni hafta aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta yine tüketicilerine uygun fiyat avantajı sağlayan BİM'de Kumtel marka cam ankastre seti dikkat çekiyor. Peki, BİM aktüel  kataloğunda neler var? Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. 5 Nisan BİM aktüel kataloğunu sizler için derledik.
 

Uzaydaki astronotlara yiyecek götürecek

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