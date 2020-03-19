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BİM saat kaçta açılıyor? BİM market kaça kadar açık?

BİM saat kaçta açılıyor? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. BİM marketler zinciri, Türkiye'nin 81 ilinde sayısız şube ve personeli ile müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.Tüketiciler her hafta satışa sunulan aktüel ürünlere büyük ilgi gösteriyorlar. BİM markete her hafta Cuma günleri ve Salı günleri aktüel fırsatlar geliyor.

19 Mart 2020 Perşembe  12:27 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 12:27
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BİM saat kaçta açılıyor? BİM market kaça kadar açık? sorularının yanıtlarının tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. BİM marketler zinciri, Türkiye’nin 81 ilinde sayısız şube ve personeli ile müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor. Müşteriler her hafta satışa sunulan aktüel ürünlere büyük ilgi gösteriyorlar. BİM saat çalışma saatlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM marketleri mesai saatine sabah saat 09.00'da başlıyor. Erken saatlerden itibaren en yakın marketlere gelerek alışveriş yapacak olanlar belirtilen saatte şubelere gidebilirler. Cuma günleri aktüel ürünlerin satışa sunulması nedeniyle açılış saatinden önce tüm şubelerde sıra oluşabiliyor. Dilediğiniz ürünü satın alabilmek için BİM açılış saatinden biraz daha önce gidebilirsiniz.

BİM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Sabah 09.00'da mesai saatine başlayan BİM'in kapanış saati de ayrıca merak konusu oluyor. BİM kapanış saatine göre plan yaparak marketlere gelecek olanlar 21.00’dan önce BİM'e gelmeleri gerekiyor. Bu saatten itibaren tüm kasalar kapanıyor ve alışverişe izin verilmiyor.

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