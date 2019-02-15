Bin FETÖ'cü polisin hatalı 13 soruya doğru cevap verdiği ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010’da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdikleri tespit edildi. Sınavla ilgili 3 ayrı soruşturma birleştirildi, Ankara Organize Şube ekipleri özel bir ekip kurdu.

OLAĞAN AKIŞA AYKIRI

2010’daki sınavda 90 puanın üzerinde sınavı geçen polis memurları incelemeye alındı. 2 profesör ve 1 akademisyenin de destek verdiği bilirkişi raporuna göre hazırlanan soruların 13’ü hatalıydı. 13 hatalı soruyu bin kişinin doğru yaptığı ve 90 puanın üzerinde not aldıkları tespit edildi. Bilirkişi raporunda sınavdan başarılı olan bin polisin hatalı 13 sorunun cevabını aynı şık yapması “Hayatın olağan akışına aykırı” olarak değerlendirildi.