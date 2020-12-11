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Bin yıllık el yazması İncil yakalandı

Eskişehir'de elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki bin yıllık el yazması İncil'i satmak isteyen 6 şüpheli, alıcı kılığındaki jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DHA11 Aralık 2020 Cuma 17:06 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 17:06
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Eskişehir’de Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı şüphelilerin elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki yaklaşık bin yıllık el yazması İncil için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle başlatılan soruşturma kapsamında Jandarma ekipleri alıcı kılığında şüphelilerle irtibat kurarak bir dinlenme tesisinde buluştu. Burada düzenlenen operasyonda el yazması İncil’i satmaya çalışan M.S.K., Y.C.Ö., S.Ç. ve onlara başka bir otomobille gözcülük yaptığı tespit edilen A.H., A.Y. ve M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması İncil ile birlikte, üzerinde değerli taşlar bulunan 5 kolye, 2 ruhsatsız tabanca ve 35 adet mermi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemlerinin ardından Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa muhalefet suçundan Sivrihisar Adliyesi’ne sevk edildi.

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