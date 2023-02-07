Bina hasar tespiti, deprem sonrası evlerinde hasar olan veya oturdukları evin sağlam olup olmadığını merak eden vatandaşlar tarafından gündeme geldi. Binanın hasarlı olup olmadığını anlamak için risk tespiti yaptırmak gerekir. Bina hasar tespiti sonrası ağır ve orta hasarlı binalara girilmesine izin verilmez ve hasarın ağır olduğu binaların yıkımı gerçekleştirilir. Peki bina hasar tespiti nasıl yapılır? Binanın hasarlı olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte konuyla ilgili merak edilenler

BİNA HASAR TESPİTİ NASIL YAPILIR?



Bina hasar tespiti yaptırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisans almış kurum ve kuruluşlara tapu ve kimlik fotokopisi ile başvurmak gerekir.

İnceleme sonucunda riskli olduğu belirlenen binalar, 10 iş günü içinde Altyapı Kentsel Dönüşüm il Müdürlüğü'ne ve Tapu Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildirilir. Binaya riskli yapı şerhi işlenir ve ev sahiplerine tebligat gönderilir.

Riskli yapı kararı kesinleştikten sonra; 60+30 günlük süre içerisinde bina yıkım süreci başlayacağından, güçlendirme işleminin hızla yapılması gerekir.

İl ya da bölge genelinde yaşanan heyelan, deprem ya da sel gibi doğal afetler sonrasında binalarının hasar aldığını düşünenler başvurularını kendileri yapabilirler.

Hasar tespiti için başvuru yolları ise şunlardır;

Alo 181 (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hattı)

Doğal afet yaşanan il belediyesi telefon numarası

Doğal afetin yaşandığı il Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü telefon numarası

İlçe kaymakamlıkları telefon numaraları

Deprem yaşanması durumunda Dask'ın Alo 125 no'lu hattı

Bina hasar tespiti için E-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuru yapılabilir. Ancak bunun için kişilerin yaşadıkları binanın deprem sigortasının olması gerekir. Deprem sigortası zorunlu olduğu için günümüzde birçok binanın sigortası vardır. Bu sebeple turkiye.gov.tr adresi üzerinden Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) ulaşarak hasar ihbarı yapabilirler.

BİNANIN HASARLI OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?



- Bina 1999 yılından önce yapıldıysa,

- Bina projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa,

- İnşaatta hazır beton kullanılmadıysa,

- Binadan daha önce alınmış karot beton dayanımı C10 altındaysa,

- Bina kolon ve kirişlerinde çatlaklıklar varsa,

- Bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları veya benzeri şeyler varsa,

- Bina dere yatağı bölgesindeyse riskli olma ihtimali vardır.