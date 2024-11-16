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  • Bina ilaçlaması sonrası Altay bebek ölmüştü! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
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Bina ilaçlaması sonrası Altay bebek ölmüştü! Kan donduran gerçek ortaya çıktı

İzmir'de binadaki haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki bebeğin zehirlenerek ölmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı. Öte yandan binanın ilaçlanmasında tarım ilacı kullanıldığı tespit edildi.

AA16 Kasım 2024 Cumartesi 08:18 - Güncelleme:
Bina ilaçlaması sonrası Altay bebek ölmüştü! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
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İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki bebeğin zehirlenerek ölmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir dairede tahtakurusuna karşı yapılan ilaçlama sonrası dün sabah alt ve üst katlarda yaşayanların zehirlenerek hastaneye kaldırılması ve 1 yaşındaki bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ile ilaçlamaya yardımcı olan çalışan E.G. (44) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Aracılık eden E.G. (46) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlaçlamadan etkilenen apartman sakini üniversite öğrencisi G.U, Alsancak Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

- BİNANIN İLAÇLANMASINDA TARIM İLACI KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açıklamada bulundu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İzmir'in Konak ilçesinde bulunan binanın haşerelere karşı ilaçlanması sonrasında binada ikamet etmekte olan 1 yaşındaki Toprak Altay Kınalı'nın 14 Kasım'da hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde AFAD ekiplerince yapılan incelemede binanın ilaçlanmasında kullanılan maddelerin meskun mahalde kullanılmaması gereken tarım ilacı niteliğinde maddeler olduğu tespit edilmiştir. "

- OLAY

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 3 kişiden bebeğin annesi ve babası taburcu edilmişti.

İlaçlama yapan ziraat mühendisi ve yardımcısıyla işe aracılık eden 1 kişi gözaltına alınmıştı.

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