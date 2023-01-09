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Binada çıkan yangın korkuttu! Çatı katı küle döndü

Denizli'de gece saatlerinde bir binada çıkan yangında, alev alev yanan çatı katı tamamen küle döndü.

IHA9 Ocak 2023 Pazartesi 10:16 - Güncelleme:
Binada çıkan yangın korkuttu! Çatı katı küle döndü
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Yangın, Honaz ilçesine bağlı Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde bir binanın çatı katında yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlerin bitişiğinde bulunan evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Tahliye işlemi yapılan binadaki yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından çatı katı tamamen kullanılamaz hale gelerek küle döndü.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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