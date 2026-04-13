Binadan kopan tahta parçası tehlike saçtı: Kepçe operatörü yaralandı

Olay, Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta saat 12.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kepçe operatörü Muhammet B., bir süredir yıkımı devam eden binanın yıkımını yaparken kaza yaşandı. Binadan kopan tahta parçaları aracın camını parçalayarak talihsiz adamın ayağının üzerine düştü. Kepçe operatörü Muhammet B.'nin ayağı kesildi. Kaza alanına çevredeki vatandaşların ihbarıyla çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralanan Muhammet B. kepçeden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.