Binali Yıldırım: Suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yıldırım, 'Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir.' dedi.