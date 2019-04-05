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Binali Yıldırım: Tüm sayımlar yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz

Binali Yıldırım: (İtiraz süreci ve yeniden sayım) Aradaki farkın azaldığını görüyoruz. Çalışmalar yasalara uygun devam ediyor

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*Binali Yıldırım: (İtiraz süreci ve yeniden sayım) Aradaki farkın azaldığını görüyoruz. Çalışmalar yasalara uygun devam ediyor

*Aradaki oy farkı 29 binden 18 binlere düştü. İtiraz edilen tüm sandıklar sayıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz.

*(Özgür Özel'in açıklaması) Önceden hesapları yapmışlar, bizim elimizde böyle bir hesap yok, açıklamaları manidar 

*(Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları)  Mazbatayı kime verirse YSK, başkan odur

Ayrıntılar geliyor...

 

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