Binali Yıldırım: Mesele adil ve eşit mesafede durma konusudur
Binali Yıldırım: (İmamoğlu-Küçükkaya otel görüşmesi) Mesele burada adil ve eşit mesafede durma konusudur. Onun dışındakiler teferruattır.
Binali Yıldırım: (İmamoğlu-Küçükkaya otel görüşmesi) Mesele burada adil ve eşit mesafede durma konusudur. Onun dışındakiler teferruattır.
(Yıldırım başbakanlık başbakanlık aracına biniyor, evinde oturuyor iddiaları) Esefle izliyorum. Hakkımda bulacak bir şey bulamayanlar hakikatı olmayan konularla uğraşıyorlar.
Ayrıntılar geliyor..
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