Binali Yıldırım açıklamalarda bulunuyor
Cumhur İttifakı İBB adayı Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi'ne ziyarette bulundu. Yıldırım ziyaret sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Yıldırım'ın açıklamasından satır başları...
*Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım: Etnik kimlik ve farklılıklarımız asla bizi ayrıştıran bir sebep olmamalıdır
*23 Haziran'da da BBP ile beraber yürüyeceğiz.
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