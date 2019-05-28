Binali Yıldırım açıklamalarda bulunuyor

Yıldırım'ın açıklamasından satır başları...

*Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım: Etnik kimlik ve farklılıklarımız asla bizi ayrıştıran bir sebep olmamalıdır

*23 Haziran'da da BBP ile beraber yürüyeceğiz.