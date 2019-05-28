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Binali Yıldırım açıklamalarda bulunuyor

Cumhur İttifakı İBB adayı Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi'ne ziyarette bulundu. Yıldırım ziyaret sonrası açıklamalarda bulunuyor.

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Yıldırım'ın açıklamasından satır başları...

*Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım: Etnik kimlik ve farklılıklarımız asla bizi ayrıştıran bir sebep olmamalıdır

*23 Haziran'da da BBP ile beraber yürüyeceğiz.

Irak´ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara harekat

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