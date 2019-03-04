Binali Yıldırım: Büyükçekmece’nin 25 yıllık meselelerini el ele vererek çözeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Büyükçekmece’de sürdürüyor.Binali Yıldırım ve Mevlüt Uysal sabah saatlerinde AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen programın ardından Dizdariye Mahallesi’ne geçerek esnafı ve vatandaşları selamladılar. Sıcak görüntülere sahne olan mahalle ziyaretinin ardından Yıldırım ve Uysal MHP İlçe Başkanlığı’na geçti.

MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın ve partililer tarafından coşku ile karşılanan Yıldırım ve Uysal izdihamdan parti binasına girmekte güçlük yaşadılar.

YOLLARI BÖLERİZ AMA TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ

MHP İlçe Başkanlığı balkonundan coşkulu kalabalığa hitap eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyükçekmece'nin birikmiş 25 yıllık meselelerini el ele vererek çözeceklerini belirterek, "Cumhur İttifakı; bayrak, toprak, millet ve devlet demektir. Bunu hep söyledik: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Biz kardeşiz, ayrı gayrımız yok. Biriz ve beraberiz. Ülkücü ve Milliyetçi kardeşlerimizle beraber, bu ülkenin bekası için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve 'Mesele memleketse gerisi teferruattır' diyen Devlet Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakı olarak seçimlerde Büyükçekmece'de ipi göğüsleyeceğiz” diye konuştu.

Binali Yıldırım, 26 gün sonra sandık başına gidileceğini hatırlatarak, "Büyükçekmece, bize Kanuni'nin ve Mimar Sinan'ın hediyesidir. Maalesef Büyükçekmece çok ihmale uğradı. Bunu sizler yaşayıp görüyorsunuz. Büyükçekmece'nin altyapı, imar, ulaşım sorunları var. Büyükçekmece bunu hak etmiyor. Cumhurbaşkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Büyükçekmece'ye gönderiyor. Ona göre siz hesap edin. O zaman 31 Mart'ta rekor bir oyla Mevlüt Uysal'ı belediye başkanı seçeceğiz" diye konuştu.

BÜYÜKÇEKMECE’YE HİZMET BELEDİYECİLİĞİ GELECEK

İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal da Cumhur İttifakı ile 31 Mart'tan sonra Büyükçekmece'nin makus talihini değiştireceklerini ifade etti. Başkan Uysal şöyle devam etti: “31 Mart akşamı İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan ve mazbatasını alan Binali Yıldırım Bey'e görevi teslim edeceğim inşallah. Büyükşehir Belediyesi'nden görev devir teslim töreni yaptıktan sonra gelip buradan Büyükçekmece Belediyesi'nin görevini de devralacağız inşallah. Cumhur İttifakı ile Büyükçekmece’yi hizmet belediyeciliği ile tanıştıracağız. "

MHP İlçe Belediye Başkanı Erdem Aydın da kısa bir konuşma yaparak Cumhur İttifakı adayları Binali Yıldırım ve Mevlüt Uysal'ın başarılı olacaklarına yürekten inandığını kaydetti.

Buradaki programın ardından Binali Yıldırım ve Mevlüt Uysal başka bir programa katılmak için Büyükçekmece Eser Otel'e geçti.